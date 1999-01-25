Кобяков Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1917
Дата смерти25.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1933
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1933 по 1937
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1938 по 1942
Место жительства
С 1942 по 1944
г. Самарканд (Ташкент)
Место жительства
С 1944 по 1946
Место жительства
С 1947
Смерть
25.01.1999