Кобяков Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобяков Петр Андреевич

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Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.02.1917

Дата смерти

25.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1932 по 1933
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
С 1933 по 1937
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1938 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1944
г. Самарканд (Ташкент)
Место жительства
С 1944 по 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1947
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.01.1999
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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