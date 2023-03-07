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Евдокия Прокопьева

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Место рождения

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1869 ст.

Муж: Павел Маркелов

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Поручители по жениху: деревни Тогаевой крестьяне собственники: Василий Порфилов, Дмитрий Матвеев и Гавриил Порфилов; по невесте: той же деревни крестьяне собственники: Сергей Прокопьев, Семён Прокопье... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1875 ст.

Дочь: Надежда Павлова

Отец ребёнка: Павел Маркелов

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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