Нечипуренко Или Нечипурненко Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1902 ст.
Сын: Нечипуренко Яков Николаевич
Мать ребёнка: Нечипуренко Елизавета Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно