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Михаил Иванов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Иван Николаевич

Мать: Акулина Семенова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Мелания Артемьева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Мелания Артемьева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Михайлович

Мать ребёнка: Мелания Артемьева

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Артемьева

Смерть
Неизвестно
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