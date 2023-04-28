Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Иван Николаевич
Мать: Акулина Семенова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Мелания Артемьева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Мелания Артемьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Михайлович
Мать ребёнка: Мелания Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Артемьева
Смерть
Неизвестно