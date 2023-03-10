(Морозова) Стефанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Стефанида Антоновна

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Место рождения

д. Морозовская

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Морозовская
Рождение ребёнка
1794

Сын: Несветаев Ефимий Луппович

Отец ребёнка: Несветаев Луппа Алексеевич

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несветаев Луппа Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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