(Морозова) Стефанида Антоновна
Место рожденияд. Морозовская
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Морозовская
Рождение ребёнка
1794
Сын: Несветаев Ефимий Луппович
Отец ребёнка: Несветаев Луппа Алексеевич
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно