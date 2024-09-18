Ольховская Александра
Место рожденияПетровск-Забайкальский
Дата рождения19.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1983
Отец: Аникеев Юрий Георгиевич
Мать: Конова Елена Гаврииловна
Петровск-Забайкальский
Бракосочетание
28.12.2013
Рождение ребёнка
06.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ольховский Константин Геннадьевич
Рождение ребёнка
11.10.2019
Дочь: Ольховская Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Ольховский Константин Геннадьевич
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра