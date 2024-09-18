Ольховская Александра 19.02.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОльховская Александра

Ольховская Александра

Место рождения

Петровск-Забайкальский

Дата рождения

19.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1983

Отец: Аникеев Юрий Георгиевич

Мать: Конова Елена Гаврииловна

Петровск-Забайкальский
Бракосочетание
28.12.2013

Муж: Ольховский Константин Геннадьевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ольховский Константин Геннадьевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.10.2019

Дочь: Ольховская Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Ольховский Константин Геннадьевич

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.