Дорошенко Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1957
Дочь: Лапина Светлана Ильинична
Отец ребёнка: Дорошенко Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Елена Ильинична
Отец ребёнка: Дорошенко Илья Федорович
Смерть
Неизвестно