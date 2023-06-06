Дорошенко Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1957

Дочь: Лапина Светлана Ильинична

Отец ребёнка: Дорошенко Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорошенко Илья Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошенко Елена Ильинична

Отец ребёнка: Дорошенко Илья Федорович

Смерть
Неизвестно