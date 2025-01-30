Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения26.09.1965
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1965
Бракосочетание
16.09.1989
Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Десногорск, ЗАГС
Рождение ребёнка
13.04.1990
Дочь: Лубянова (Савина) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Савин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
06.10.1995
Дочь: Стефарова (Савина) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Савин Александр Анатольевич
Развод
2010