Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна 26.09.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савина (Ермаченкова) Валентина Леонидовна

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Место рождения

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

26.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1965

Отец: Ермаченков Леонид Яковлевич

Мать: Ермаченкова (Афонченкова) Анна Григорьевна (Георгиевна)

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
16.09.1989

Муж: Савин Александр Анатольевич

Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Десногорск, ЗАГС
Рождение ребёнка
13.04.1990

Дочь: Лубянова (Савина) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Савин Александр Анатольевич

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1995

Дочь: Стефарова (Савина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Савин Александр Анатольевич

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Развод
2010

Муж: Савин Александр Анатольевич

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