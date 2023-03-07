(Вострикова) Анна Евтифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вострикова) Анна Евтифеева

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Место рождения

поч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Около 1655 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Востриков Евтихей (Естефейко) Михайлов

Мать: Вострикова Авдотья Софонеева

поч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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