(Вострикова) Анна Евтифеева
Место рожденияпоч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
поч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Останинской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717