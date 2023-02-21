Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пархом Карпов
Пархом Карпов
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1787
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Палагия Михайлова
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать:
Палагия Михайлова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия