Беловолова (Панпурина) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловолова (Панпурина) Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1840 и 1845 ст.

Дата смерти

08.05.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/125 49 лет при смерти в 1889 году (1840 г.р.) https://yandex.ru/archive/catalog/23f065e4-bdab-4798-a88d-c1fd36e39787/45 27 лет п... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1875

Дочь: Беловолова Феодосия / мон. Феогния Гаврииловна

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/3c946060-9fc3-4852-8a7b-e31b8185280d/8 В монашестве: мон. Феогния
Рождение ребёнка
18.11.1877

Сын: Беловолов Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/26f8b864-ebf2-41d2-87bf-0806e83aaf5e/408
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.

Сын: Беловолов Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

а) В метрике о рождении Василия Гаврииловича Беловолова (30.01.1880) https://yandex.ru/archive/catalog/1da95605-21da-4b05-aecd-a39157a2276b/91 отцом является Гавриил Карпович Беловолов, матерью Васса ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Дочь: Беловолова Александра Гаврииловна

Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/f7536c0f-2bdd-48d6-b6ba-552f1969d500/61
Смерть
08.05.1889 ст.
Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
49 лет от роду Смерть от водянки: https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/125 похоронена на приходском кладбище
Бракосочетание
25.01.1972 ст.

Муж: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/23f065e4-bdab-4798-a88d-c1fd36e39787/45 Девичья фамилия не оч понятна Ему 32 ей 27 у обоих второй брак

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