Беловолова (Панпурина) Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1840 и 1845 ст.
Дата смерти08.05.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/125 49 лет при смерти в 1889 году (1840 г.р.) https://yandex.ru/archive/catalog/23f065e4-bdab-4798-a88d-c1fd36e39787/45 27 лет п... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1875
Дочь: Беловолова Феодосия / мон. Феогния Гаврииловна
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/3c946060-9fc3-4852-8a7b-e31b8185280d/8 В монашестве: мон. Феогния
Рождение ребёнка
18.11.1877
Сын: Беловолов Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
https://yandex.ru/archive/catalog/26f8b864-ebf2-41d2-87bf-0806e83aaf5e/408
Рождение ребёнка
30.01.1880 ст.
Сын: Беловолов Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
а) В метрике о рождении Василия Гаврииловича Беловолова (30.01.1880) https://yandex.ru/archive/catalog/1da95605-21da-4b05-aecd-a39157a2276b/91 отцом является Гавриил Карпович Беловолов, матерью Васса ... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Дочь: Беловолова Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Беловолов Гавриил (Поли-)Карпович/Дементьевич
https://yandex.ru/archive/catalog/f7536c0f-2bdd-48d6-b6ba-552f1969d500/61
Смерть
08.05.1889 ст.
49 лет от роду Смерть от водянки: https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/125 похоронена на приходском кладбище
Бракосочетание
25.01.1972 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/23f065e4-bdab-4798-a88d-c1fd36e39787/45 Девичья фамилия не оч понятна Ему 32 ей 27 у обоих второй брак