Миловидова Ольга Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидова Ольга Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1883

Дочь: Беляева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович

село Ямок Новгородского уезда и губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миловидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович

Смерть
Неизвестно
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