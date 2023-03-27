Миловидова Ольга Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1883
Дочь: Беляева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович
село Ямок Новгородского уезда и губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миловидов Николай Иванович
Отец ребёнка: Миловидов Иоанн Африканович
Смерть
Неизвестно