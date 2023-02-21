Погожева Надежда Васильевна
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1834
Дата смерти30.07.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
Костромская губерния
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1847 по 1848
г. Лейпциг, Германия
Место жительства
По 1856
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.07.1856