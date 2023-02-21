Погожева Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогожева Надежда Васильевна

Погожева Надежда Васильевна

avatar

Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

30.07.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
Костромская губерния
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1847 по 1848
г. Лейпциг, Германия
Место жительства
По 1856
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.07.1856
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close