Ромадин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1952
Дата смерти27.06.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952
Отец: Ромадин Валентин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2014