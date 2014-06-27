Ромадин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромадин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1952

Дата смерти

27.06.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1952

Отец: Ромадин Валентин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2014

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