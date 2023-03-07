Шатунов Авксентий (Оксен) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Авксентий (Оксен) Григорьев

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Шатунов Григорий Афанасьев

Мать: Шатунова Неонила Матвеева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Шатунов Яков Авксентьев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1798 ст.

Сын: Шатунов Дмитрий Авксентьев

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Аксентьева

Мать ребёнка: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1803
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