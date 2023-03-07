Шатунов Авксентий (Оксен) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1798 ст.
Сын: Шатунов Дмитрий Авксентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Аксентьева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1803