Захаров Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Захаров Филип Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.
Сын: Захаров Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1889
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно