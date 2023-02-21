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Захаров Григорий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Захаров Филип Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Захарова Устинья Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1876 ст.

Сын: Захаров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.

Сын: Захаров Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1889

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Захарова Устинья Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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