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Старовойтов Сергей Ильич
Старовойтов Сергей Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.1954
Пол
Мужской
Отец
Старовойтов Илья Кондратьевич
Мать
Старовойтова (Макарова) Ольга Алексеевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954
Отец:
Старовойтов Илья Кондратьевич
Мать:
Старовойтова Ольга Алексеевна
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