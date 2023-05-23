Старовойтов Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаровойтов Сергей Ильич

Старовойтов Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1954

Отец: Старовойтов Илья Кондратьевич

Мать: Старовойтова Ольга Алексеевна