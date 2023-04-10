Майер Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майер Василий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1919

Дочь: Майер Александра Васильевна

Мать ребёнка: Майер Екатерина Афанасьевна

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майер Екатерина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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