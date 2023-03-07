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Манетова (Савельева) Наталья Валентиновна
Манетова (Савельева) Наталья Валентиновна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савельев Валентин Федорович
1941 г.р.
Мать
Савельева Валентина Павловна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Савельев Валентин Федорович
Мать:
Савельева Валентина Павловна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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