Манетова (Савельева) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манетова (Савельева) Наталья Валентиновна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Валентин Федорович

Мать: Савельева Валентина Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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