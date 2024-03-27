Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Место рожденияд.В.Лащи Буинского р-на ТАССР
Дата рождения1896
Дата смерти12.10.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Исхаков Багаветдин
Мать: Сарбижамал
Рождение ребёнка
08.02.1922
Рождение ребёнка
20.06.1925
Рождение ребёнка
27.01.1927
Рождение ребёнка
01.12.1929
Рождение ребёнка
10.04.1931
Рождение ребёнка
01.07.1936
Смерть
12.10.1962
Похороны
Неизвестно