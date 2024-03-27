Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Место рождения

д.В.Лащи Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.10.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Исхаков Багаветдин

Мать: Сарбижамал

Рождение ребёнка
08.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Рождение ребёнка
20.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Рождение ребёнка
27.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Рождение ребёнка
10.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сабир

Смерть
12.10.1962
Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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