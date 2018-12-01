Шамилова Венера
Место рожденияс.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Дата рождения06.02.1955
Дата смерти?.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2018
с.Верхние Киги, Кигинский район, РБ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Абзаево, Кигинский район, РБ, РФ