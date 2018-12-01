Шамилова Венера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамилова Венера

Место рождения

с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР

Дата рождения

06.02.1955

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Рождение ребёнка
17.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Верхние Киги, Кигинский район, БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2018
с.Верхние Киги, Кигинский район, РБ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Абзаево, Кигинский район, РБ, РФ
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