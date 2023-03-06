Крузе Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Крузе Виктор Александрович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.10.1967
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
06.11.1975
Дочь: Гартунг (hartung) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Орловка, Кыргызстан