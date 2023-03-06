Крузе Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крузе Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Крузе Виктор Александрович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
26.10.1967

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Орловка, Кыргызстан
Рождение ребёнка
06.11.1975

Дочь: Гартунг (hartung) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Орловка, Кыргызстан
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