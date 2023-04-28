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(Pekonen) Maria Tuomaantytär

Место рождения

Mälkölä, Muolaa, Finland

Дата рождения

13.03.1754

Дата смерти

До 29.08.1813

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.03.1754
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
13.03.1754

Отец: Pekonen/pecoin Thomas Johansson/Juhonpoika

Мать: Pekoin BEATA Johansdotter/Juhontytär

Mälkölä, Muolaa, Finland
Крещение
18.03.1754
Muolaa, Finland
Рождение ребёнка
28.02.1791

Дочь: Inkinen Anna Paulsdotter

Отец ребёнка: Jufwoin Matz

Mälkölä, Muolaa
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jufwoin Matz

Похороны
29.08.1813
Muolaa, Finland
Смерть
До 29.08.1813
Mälkölä, Muolaa, Finland
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