(Pekonen) Maria Tuomaantytär
Место рожденияMälkölä, Muolaa, Finland
Дата рождения13.03.1754
Дата смертиДо 29.08.1813
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.03.1754
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
13.03.1754
Mälkölä, Muolaa, Finland
Крещение
18.03.1754
Muolaa, Finland
Рождение ребёнка
28.02.1791
Дочь: Inkinen Anna Paulsdotter
Отец ребёнка: Jufwoin Matz
Mälkölä, Muolaa
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jufwoin Matz
Похороны
29.08.1813
Muolaa, Finland
Смерть
До 29.08.1813
Mälkölä, Muolaa, Finland