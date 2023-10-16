Герасий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Тимофей Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Герасиева

Мать ребёнка: Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Коровницкая слобода
Смерть
Неизвестно
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