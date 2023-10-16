Герасий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Герасиева
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Златоустовской церкви
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Коровницкая слобода
Смерть
Неизвестно