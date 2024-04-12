Полторжицкий Артем Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолторжицкий Артем Олегович

Полторжицкий Артем Олегович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

21.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991

Отец: Полторжицкий Олег Викторович

Мать: Полторжицкая Светлана Витальевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close