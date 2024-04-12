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Полторжицкий Артем Олегович
Полторжицкий Артем Олегович
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Древо
Место рождения
Ржев
, город Ржев, Тверская область
Дата рождения
21.06.1991
Пол
Мужской
Отец
Полторжицкий Олег Викторович
1968 г.р.
Мать
Полторжицкая (Михалап) Светлана Витальевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1991
Отец:
Полторжицкий Олег Викторович
Мать:
Полторжицкая Светлана Витальевна
Ржев
, город Ржев, Тверская область
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