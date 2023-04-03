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Пугачева Варвара Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

15.09.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1872

Дочь: ????? Васса Ефимова

Отец ребёнка: Пугачев Ефим Никифоров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1874

Сын: ???? Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Пугачев Ефим Никифоров

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Ефим Никифоров

Смерть
15.09.1909
Причина смерти: от старческой немощи
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