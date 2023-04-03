Пугачева Варвара Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти15.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1872
Дочь: ????? Васса Ефимова
Отец ребёнка: Пугачев Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
14.08.1874
Сын: ???? Андрей Ефимов
Отец ребёнка: Пугачев Ефим Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1909
Причина смерти: от старческой немощи