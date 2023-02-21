Чернцова (Звозкая) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова (Звозкая) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

15.05.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Звозский Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1878 ст.

Дочь: Калинина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Сын: Чернцов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1881 ст.

Дочь: Чернцова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Дочь: Чернцова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Сын: Чернцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Сын: Чернцов Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

село Жилое Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Сын: Чернцов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1890 ст.

Дочь: Чернцова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Рождение ребёнка
24.04.1891 ст.

Дочь: Чернцова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1893 ст.

Сын: Чернцов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1894 ст.

Сын: Чернцов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.

Дочь: Чернцова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Михаил Арсеньевич

Смерть
15.05.1907 ст.
Овсянниково, Перкумская волость, Белозерский уезд
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