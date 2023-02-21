Чернцова (Звозкая) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти15.05.1907 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Звозский Василий Иванович
Мать: не указана
Дочь: Калинина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Сын: Чернцов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Дочь: Чернцова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Дочь: Чернцова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Сын: Чернцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Сын: Чернцов Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Дочь: Чернцова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Дочь: Чернцова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Сын: Чернцов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Сын: Чернцов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич
Дочь: Чернцова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чернцов Михаил Арсеньевич