Березнер Лев Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1911
Дата смерти29.08.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911
Отец: Березнер Василий (Борух?)
Мать: Березнер Анна (Хана)
Рождение ребёнка
14.09.1931
Дочь: Надеждина Марина Львовна
Мать ребёнка: Каськова Вера Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.08.1940
СССР, Крымская АССР, Ново-Сарабузский сельсовет, хутор Сарабуз (татарский)
Рождение ребёнка
08.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березнер Раиса (Ревекка) Айзиковна
Село. Кадымо, Джанкой кого района, Республика Крым
Смерть
29.08.1941
УССР, Херсонская область
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76464449
Похороны
Неизвестно
Украина, Херсонская область, г. Голая Пристань, южная окраина, городское кладбище, братская могила.