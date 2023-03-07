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Березнер Лев Васильевич

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Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.07.1911

Дата смерти

29.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1911

Отец: Березнер Василий (Борух?)

Мать: Березнер Анна (Хана)

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.09.1931

Дочь: Надеждина Марина Львовна

Мать ребёнка: Каськова Вера Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.08.1940

Жена: Березнер Раиса (Ревекка) Айзиковна

СССР, Крымская АССР, Ново-Сарабузский сельсовет, хутор Сарабуз (татарский)
Рождение ребёнка
08.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березнер Раиса (Ревекка) Айзиковна

Село. Кадымо, Джанкой кого района, Республика Крым
Смерть
29.08.1941
УССР, Херсонская область
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=76464449
Похороны
Неизвестно
Украина, Херсонская область, г. Голая Пристань, южная окраина, городское кладбище, братская могила.
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