(Лопаткина) Нина Васильевна 29.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Лопаткина) Нина Васильевна

(Лопаткина) Нина Васильевна

avatar

Место рождения

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

29.12.1918

Дата смерти

22.01.1996

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918

Отец: Лопаткин Василий Павлович

Мать: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Бракосочетание
17.02.1939

Муж: Жуков Михаил Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
17.02.1939

Муж: Жуков Михаил Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1941

Сын: Жуков Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
22.01.1996
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.