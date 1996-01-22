(Лопаткина) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1918
Дата смерти22.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918
Бракосочетание
17.02.1939
Бракосочетание
17.02.1939
Рождение ребёнка
23.06.1941
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Михаил Александрович
Смерть
22.01.1996