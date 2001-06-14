Ткачук Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1925
Дата смерти14.06.2001
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925
Отец: Ткачук Степан Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сигал Ася Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Ткачук Инесса Васильевна
Мать ребёнка: Сигал Ася Михайловна
Смерть
14.06.2001