Ткачук Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1925

Дата смерти

14.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925

Отец: Ткачук Степан Иванович

Мать: Ткачук Любовь Евстафьевна

Рождение ребёнка
27.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сигал Ася Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Ткачук Инесса Васильевна

Мать ребёнка: Сигал Ася Михайловна

Смерть
14.06.2001