Морозова (Казарян) Янина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1987
Бракосочетание
14.10.2016
Рождение ребёнка
30.07.2019
Дочь: Морозова Анита Евгеньевна
Отец ребёнка: Морозов Евгений Евгеньевич
Анита родилась в Областном Перинатальном центре, в городе Ростове-на-Дону, 30 июля 2019 года в 18:35, ростом 51 см, весом 3450 грамм. Врач: Мелконов Эрик Юрьевич
Рождение ребёнка
30.01.2024
Дочь: Морозова Ника Евгеньевна
Отец ребёнка: Морозов Евгений Евгеньевич
Ника родилась в роддоме Центральной Городской Больницы им.Семашко (ЦГБ) в 14:55, ростом 51см, весом 3400 грамм. Врач: Мнацаканова Инна Владимировна