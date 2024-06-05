Морозова (Казарян) Янина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Казарян) Янина Валерьевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1987

Отец: Казарян Валерий Агванович

Мать: Казарян Людмила Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
14.10.2016

Муж: Морозов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.07.2019

Дочь: Морозова Анита Евгеньевна

Отец ребёнка: Морозов Евгений Евгеньевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Анита родилась в Областном Перинатальном центре, в городе Ростове-на-Дону, 30 июля 2019 года в 18:35, ростом 51 см, весом 3450 грамм. Врач: Мелконов Эрик Юрьевич
Рождение ребёнка
30.01.2024

Дочь: Морозова Ника Евгеньевна

Отец ребёнка: Морозов Евгений Евгеньевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Ника родилась в роддоме Центральной Городской Больницы им.Семашко (ЦГБ) в 14:55, ростом 51см, весом 3400 грамм. Врач: Мнацаканова Инна Владимировна

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