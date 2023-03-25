Страхов Павел Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Страхов Никифор Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1879 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.
Мать ребёнка: Страхова Наталья Кондратьевна
№-120м
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Страхова Наталья Кондратьевна
№-68м
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Страхова Наталья Кондратьевна
№-20м
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно