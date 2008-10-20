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Кондратенко Яна Александровна
Кондратенко Яна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.2008
Пол
Женский
Отец
Кондратенко Александр Николаевич
1985 г.р.
Мать
Кондратенко (Минина) Ольга Юрьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2008
Отец:
Кондратенко Александр Николаевич
Мать:
Кондратенко Ольга Юрьевна
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