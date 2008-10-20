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Кондратенко Яна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2008

Отец: Кондратенко Александр Николаевич

Мать: Кондратенко Ольга Юрьевна

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