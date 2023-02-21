Смирнов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

24.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1

Жена: Смирнова Анна Александровна

Рождение
23.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.10.1976
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