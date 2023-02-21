Смирнов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1923
Дата смерти24.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1
Рождение
23.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.10.1976