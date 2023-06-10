Бякова Агафия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Ярыгин Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1832
Рождение ребёнка
20.01.1834
Сын: Бяков Феодосий Александрович
Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
26.06.1835
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
05.08.1840
Сын: Бяков Максим Александрович
Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич
Восприемник черносошный крестьянский сын Дмитрий Григорьевич Попов
Рождение ребёнка
11.11.1842
Сын: Бяков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник Павел Данилович Ярыгин из деревни Выставка
Смерть
Неизвестно