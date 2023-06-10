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Бякова Агафия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Ярыгин Федор Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1832

Муж: Бяков Александр Артемьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.01.1834

Сын: Бяков Феодосий Александрович

Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.06.1835

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1840

Сын: Бяков Максим Александрович

Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич

Восприемник черносошный крестьянский сын Дмитрий Григорьевич Попов
Рождение ребёнка
11.11.1842

Сын: Бяков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Бяков Александр Артемьевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Восприемник Павел Данилович Ярыгин из деревни Выставка
Смерть
Неизвестно