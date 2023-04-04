Шляхова (Лукашева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхова (Лукашева) Матрена Ивановна

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Место рождения

возле г Харькова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возле г Харькова
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
24.09.1909

Сын: Шляхов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Казахская ССР г. Джамбул
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ноздрачев Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляхов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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