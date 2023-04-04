Шляхова (Лукашева) Матрена Ивановна
Место рождениявозле г Харькова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
возле г Харькова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
24.09.1909
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Казахская ССР г. Джамбул
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ноздрачев Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шляхов Дмитрий Ефимович
Смерть
Неизвестно