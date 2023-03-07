Портных (Завражина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портных (Завражина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.08.1902

Дата смерти

12.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1902

Отец: Завражин Иван Григорьевич

Мать: Завражина Пелагея Казминична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
в МК 1902 года, в последующих документах уже стоит дата 11.09.1902
Крещение
30.08.1902
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестный: Тимофей Михайлович Завражин, крестьянская жена Наталья Григорьевна Курсакова
Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Соломахина Анна Александровна

Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.01.1930

Дочь: Фролова Мария Александровна

Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.03.1932

Дочь: Есикова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
12.10.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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