Портных (Завражина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.08.1902
Дата смерти12.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1902
в МК 1902 года, в последующих документах уже стоит дата 11.09.1902
Крещение
30.08.1902
крестный: Тимофей Михайлович Завражин, крестьянская жена Наталья Григорьевна Курсакова
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Соломахина Анна Александровна
Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1930
Дочь: Фролова Мария Александровна
Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: Есикова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Портных Александр Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1987