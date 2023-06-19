Шиндова (Тараканова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараканов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Родионова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.
Сын: Шиндов Петр Иванович
Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.
Дочь: Зрилина Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Развод
Неизвестно
Муж: Шатров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Шатров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919