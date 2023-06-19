Шиндова (Тараканова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиндова (Тараканова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Новолей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Иван

Мать: не указана

Новолей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Родионова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович

Ужовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шиндов Павел Иванович

Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович

Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.

Сын: Шиндов Петр Иванович

Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович

Ужовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.

Дочь: Зрилина Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Шиндов Иван Степанович

Ужовка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№12(жен) и 13(муж) 8(9) июня 1914 АкИлина и Петр, деревни Ужовки крестьянин Иван Степанов Шиндов и законная жена его Параскева Иванова. Восприемники деревни Ужовки крестьянин Семен Тимофеев Коробков и... Показать все
Развод
Неизвестно

Муж: Шатров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Шатров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиндов Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Новолей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1919