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Макаренко Мария Даниловна
Макаренко Мария Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1939
Пол
Женский
Отец
Макаренко Данила Кириллович
1906 г.р.
Мать
Макаренко (Сачёк) Евгения Фёдоровна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Отец:
Макаренко Данила Кириллович
Мать:
Макаренко Евгения Фёдоровна
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