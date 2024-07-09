Бизяев Лука Исаков
Место рожденияПалковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бизяев Исак Панкратов
Мать: Гликерия Захарова
Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1875
Дочь: Бизяева Акилина Лукина
Мать ребёнка: Мария Иванова
Того же поч крна Павла Хрисанф.Бизяева дочь дев.Параскева
Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.
Сын: Бизяев Петр Лукин
Мать ребёнка: Мария Иванова
Воспреемник Того же поч.кр-н Стефан Платонов Бизяев
Смерть
Неизвестно