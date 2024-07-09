Бизяев Лука Исаков 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бизяев Лука Исаков

Место рождения

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бизяев Исак Панкратов

Мать: Гликерия Захарова

Палковский (Бизяевы) Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
13.07.1875

Дочь: Бизяева Акилина Лукина

Мать ребёнка: Мария Иванова

Того же поч крна Павла Хрисанф.Бизяева дочь дев.Параскева
Рождение ребёнка
27.06.1881 ст.

Сын: Бизяев Петр Лукин

Мать ребёнка: Мария Иванова

Воспреемник Того же поч.кр-н Стефан Платонов Бизяев
Смерть
Неизвестно

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