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Холковский Евстафий Романов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Холковский Роман Сидоров

Мать: Холковская Ефросиния

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чучупал Анастасия Евстафиева

Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Холковский Стефан Евстафиев

Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Холковский Захар Евстафиев

Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холковская Варвара Романова

Смерть
Неизвестно
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