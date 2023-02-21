Холковский Евстафий Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Холковский Роман Сидоров
Мать: Холковская Ефросиния
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чучупал Анастасия Евстафиева
Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Холковский Стефан Евстафиев
Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Холковский Захар Евстафиев
Мать ребёнка: Холковская Варвара Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно