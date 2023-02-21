Никонов Ануфрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Никонов Прохор
Мать: Никонова Федосья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Настасья Ануфриевна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Ануфриевна
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Никонов Лазарь Ануфриевич
Мать ребёнка: Никонова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
По свидетельству комиссиипредположенных к водворению 1834 переписи - Тамбовская Губерния Моршанский уезд села Ольхова в 1832 году
Смерть
1845
Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область