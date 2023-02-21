Никонов Ануфрий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Ануфрий Прохорович

Никонов Ануфрий Прохорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Никонов Прохор

Мать: Никонова Федосья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Настасья Ануфриевна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Никонов Федор Ануфриевич

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Старшева Анисия (Ксения) Ануфриевна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Ануфриевна

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Никонов Тихон Ануфриевич

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Никонов Федот Ануфриевич

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Никонов Лазарь Ануфриевич

Мать ребёнка: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
По свидетельству комиссиипредположенных к водворению 1834 переписи - Тамбовская Губерния Моршанский уезд села Ольхова в 1832 году
Смерть
1845
Покровка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close