Бородкин Николай Васильевич
Место рожденияд. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области
Дата рождения01.01.1951
Дата смерти11.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Бородкин Василий Павлович
Мать: Бородкина Анна Ивановна
д. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
17.09.1976
Рождение ребёнка
23.10.1978
Дочь: Сосновская Марина Николаевна
Мать ребёнка: Бородкина Гульгеня Фаритовна
Рождение ребёнка
26.08.1987
Дочь: Бородкина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Бородкина Гульгеня Фаритовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2016