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Бородкин Николай Васильевич

Место рождения

д. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

11.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Бородкин Василий Павлович

Мать: Бородкина Анна Ивановна

д. Красно-Никольск Усть-Таркского района Новосибирской области
Бракосочетание
17.09.1976

Жена: Бородкина Гульгеня Фаритовна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1978

Дочь: Сосновская Марина Николаевна

Мать ребёнка: Бородкина Гульгеня Фаритовна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.08.1987

Дочь: Бородкина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Бородкина Гульгеня Фаритовна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Гульгеня Фаритовна

Смерть
11.08.2016
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