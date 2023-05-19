Иванова (Иванова) Прасковья Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Прасковья Георгиева

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Иванов Егор Иванов

Мать: Иванова Акулина Егорова

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иванов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898

Сын: Иванов Василий Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Иванов Петр Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Иванов Федор Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Иванов Яков Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.09.1915

Дочь: Ираида Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванов Александр Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Алексеев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно