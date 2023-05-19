Иванова (Иванова) Прасковья Георгиева
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Иванов Егор Иванов
Мать: Иванова Акулина Егорова
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иванов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Иванов Петр Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Иванов Федор Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Иванов Яков Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.09.1915
Дочь: Ираида Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Алексеев
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно