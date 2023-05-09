Криволапова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1906
Дочь: Карпеченкова Криволапова Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Криволапов Семён
Рождение ребёнка
22.04.1921
Сын: Криволапов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Криволапов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Криволапов Илья
Отец ребёнка: Криволапов Семён
Смерть
1944