Криволапова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криволапова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Карпеченкова Криволапова Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Криволапов Семён

Рождение ребёнка
22.04.1921

Сын: Криволапов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Криволапов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криволапов Илья

Отец ребёнка: Криволапов Семён

Смерть
1944
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