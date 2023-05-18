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Якушева Марина Владимировна
Якушева Марина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Батманова Анна Ильинична
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.?
Отец: не указан
Мать:
Батманова Анна Ильинична
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