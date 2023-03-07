Копосова Феврония Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосова Феврония Федорова

Копосова Феврония Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ульяна Лукина

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.

Дочь: Параскева Лукина

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Копосов Кондратий Лукин

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Копосов Ярофей Лукин

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Копосов Феоктист Лукин

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Неонила Лукина

Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1815
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close