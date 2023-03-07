Копосова Феврония Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ульяна Лукина
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.
Дочь: Параскева Лукина
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Копосов Ярофей Лукин
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Неонила Лукина
Отец ребёнка: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1815