Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альмухаметова Гульжихан
Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов
Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Салахова Альфия Альмухаметова
Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Альмухаметов Сунгатулла Альмухаметович
Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович
Смерть
1994