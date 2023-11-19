Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Мать: Минсулу Тухватулла кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альмухаметова Гульжихан

Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов

Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Салахова Альфия Альмухаметова

Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Альмухаметов Сунгатулла Альмухаметович

Отец ребёнка: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Смерть
1994

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