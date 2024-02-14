Валиев Марсель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиев Марсель

Место рождения

д.Аптекаш РТ

Дата рождения

1947

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Гильманов Энгель

Мать: Валиева (Валиева) Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1975
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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