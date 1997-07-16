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Ермаков Андрей Петрович

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Место рождения

Брянская обл.,Брасовский р-он, дер.Петрилово

Дата рождения

23.02.1926

Дата смерти

16.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926

Отец: Пётр Давыдыч

Мать: Александра

Брянская обл.,Брасовский р-он, дер.Петрилово
Рождение ребёнка
17.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Анна Александровна

посёлок Николаевский, Сныткинское сельское поселение, Брасовский район, Брянская
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Анна Александровна

Смерть
16.07.1997
Россия, М.О.,Наро-Фоминский р-он, село Петровское
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