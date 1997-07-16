Ермаков Андрей Петрович
Место рожденияБрянская обл.,Брасовский р-он, дер.Петрилово
Дата рождения23.02.1926
Дата смерти16.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926
Отец: Пётр Давыдыч
Мать: Александра
Брянская обл.,Брасовский р-он, дер.Петрилово
Рождение ребёнка
17.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Анна Александровна
посёлок Николаевский, Сныткинское сельское поселение, Брасовский район, Брянская
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1997
Россия, М.О.,Наро-Фоминский р-он, село Петровское